Говоря по правде, какого-то серьезного резонанса ситуация с легкоатлеткой Кристиной Тимановской в белорусском обществе не вызвала, и тому есть много причин. Об этом рассказал лидер создающейся белорусской партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Белорусский политик Сергей Лущ об убийстве Шишова © из личного архива Сергея Луща

Эксперт отметил, что до сих пор про Тимановскую никто в стране не знал, так как она была спортсменкой, что называется, «со скамейки запасных».

По его мнению, не исключено, что сценаристы инцидента намеренно выбрали спортсменку с фамилией созвучной с той, что имеет лидер выехавшей за рубеж группы оппозиционеров, чтобы как раз повысить интерес к теме.

«Когда в деле появилась политика, сразу стала очевидна первопричина поведения Тимановской — желание придать своей неудавшейся карьере новый импульс. К тому же Тимановская не первая белорусская спортсменка, кто за последний год ушел в оппозицию», — указал Лущ.

Политик уверен, что Запад сфокусированно работал именно по этому контингенту, зная какое значение спорту придает глава Белоруссии и как эмоционально он воспримет измену государству данной категории белорусских граждан.

В общем, все действия в этой истории слишком симптоматичны (критическое обращение к тренерскому составу через интернет, прошение о политическом убежище без веских причин, выбор Польши в качестве страны нового проживания), а потому белорусы спокойно отнеслись к случившемуся, как к инфоповоду одного дня, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.