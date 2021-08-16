Ранее Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что ее заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что ее пытаются вывезти из Токио без согласия.
Эксперт отметил, что до сих пор про Тимановскую никто в стране не знал, так как она была спортсменкой, что называется, «со скамейки запасных».
По его мнению, не исключено, что сценаристы инцидента намеренно выбрали спортсменку с фамилией созвучной с той, что имеет лидер выехавшей за рубеж группы оппозиционеров, чтобы как раз повысить интерес к теме.
«Когда в деле появилась политика, сразу стала очевидна первопричина поведения Тимановской — желание придать своей неудавшейся карьере новый импульс. К тому же Тимановская не первая белорусская спортсменка, кто за последний год ушел в оппозицию», — указал Лущ.
Политик уверен, что Запад сфокусированно работал именно по этому контингенту, зная какое значение спорту придает глава Белоруссии и как эмоционально он воспримет измену государству данной категории белорусских граждан.
В общем, все действия в этой истории слишком симптоматичны (критическое обращение к тренерскому составу через интернет, прошение о политическом убежище без веских причин, выбор Польши в качестве страны нового проживания), а потому белорусы спокойно отнеслись к случившемуся, как к инфоповоду одного дня, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.