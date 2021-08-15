Российский политолог Сергей Михеев считает, что признание незаконными Беловежских соглашений может стать хорошей отправной точкой для новой внешней политики РФ на пространстве бывшего СССР. Такое мнение он выразил в интервью изданию Украина.ру

Беловежские соглашения — документ, подписанный в декабре 1991 года представителями России, Белоруссии и Украины, фактически закрепивший распад СССР как единого государства.

Михеев считает, что эти соглашения должны быть признаны «незаконными и преступными». «Дело в другом». Эксперт объяснил, в чем на самом деле состоит слабость России по Украине © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Это будет хорошая отправная точка для любой внешней политики на постсоветском пространстве. Разошлись и прочее, но мы могли бы начать, например, на Украине работу по поддержке пророссийских политических партий, общественных движений и прочее. Мы это делали? Ничего этого мы не делали», — заявил он.

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