«Было бы справедливо вызвать в минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада», — написала Скабеева.
Фото с борцом греко-римского стиля, депутатом Рады от «Слуги народа» Жаном Беленюком Скабеева сделала во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. На Играх-2020 в Токио Беленюк завоевал золотую медаль в категории до 87 кг. После нападок на Магучих Беленюк высказывался в ее поддержку.
Ранее в украинском сегменте соцсетей разгорелся скандал из-за того, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих обнялась для фото во время церемонии награждения на Олимпиаде в Токио с россиянкой Марией Ласицкене.
Девушку вызвали на разговор в Минобороны, ей пришлось опубликовать оправдательные посты в соцсетях, где она заявила, что обняла российскую легкоатлетку «на эмоциях», сделала выводы из своего поступка и призвать всех «быть осторожными, потому что враг готов на все».