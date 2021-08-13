Российская телеведущая Ольга Скабеева после скандала с Ярославой Магучих предложила Минобороны Украины вызвать на разговор олимпийского чемпиона, депутата Верховной Рады Жана Беленюка за то, что ранее он сделал с ней совместное фото. Она опубликовала снимок в Tеlegram 13 августа

«Было бы справедливо вызвать в минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада», — написала Скабеева.

Фото с борцом греко-римского стиля, депутатом Рады от «Слуги народа» Жаном Беленюком Скабеева сделала во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. На Играх-2020 в Токио Беленюк завоевал золотую медаль в категории до 87 кг. После нападок на Магучих Беленюк высказывался в ее поддержку.

«Враг готов на все»: Магучих опубликовала оправдания после травли за фото с россиянкой © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Ярослава Магучих обнялась для фото во время церемонии награждения на Олимпиаде в Токио с россиянкой Марией Ласицкене.

Девушку вызвали на разговор в Минобороны, ей пришлось опубликовать оправдательные посты в соцсетях, где она заявила, что обняла российскую легкоатлетку «на эмоциях», сделала выводы из своего поступка и призвать всех «быть осторожными, потому что враг готов на все».