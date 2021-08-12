«Что касается людей, не говорящих по-русски, то такие, безусловно, есть, но сейчас их процент даже меньше, чем в советские времена. На первый взгляд, парадоксальная ситуация, но все объясняется процессами урбанизации. Как я уже говорил, городская среда в Казахстане по-прежнему преимущественно русскоязычная, и поэтому казахское население из сел и аулов, перебирающееся в город, овладевает русским языком, чтобы быть конкурентными на городском рынке труда», — пояснил он.
Казахский же язык, по словам эксперта, используется в качестве бытового коммуникатора в регионах с подавляющим процентом казахского населения — в южных и западных областях республики. Живущие там русские и представители других этносов тоже, как правило, свободно владеют казахским.
Намовир уточнил, что две такие языковые среды — городская русскоязычная и региональная казахоязычная — сложились естественным образом, но есть те, кто хотел бы это изменить, не гнушаясь методами.
Ранее в Казахстане группа активистов стала организовывать проверку использования казахского языка в магазинах и госучреждениях. Они также заставляют людей извиняться на камеру за провокационные, с их точки зрения, высказывания о том, что целый ряд казахских городов основан русскими.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.