Городская среда в Казахстане остается преимущественно русскоязычной, поэтому все, кто хочет жить в больших городах, овладевают русским языком. Об этом главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир сказал в интервью изданию Украина.ру

«Синдром Равшана и Джамшута»: организатор «языковых патрулей» в Казахстане осудил русских © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Казахский же язык, по словам эксперта, используется в качестве бытового коммуникатора в регионах с подавляющим процентом казахского населения — в южных и западных областях республики. Живущие там русские и представители других этносов тоже, как правило, свободно владеют казахским.

Намовир уточнил, что две такие языковые среды — городская русскоязычная и региональная казахоязычная — сложились естественным образом, но есть те, кто хотел бы это изменить, не гнушаясь методами.

Ранее в Казахстане группа активистов стала организовывать проверку использования казахского языка в магазинах и госучреждениях. Они также заставляют людей извиняться на камеру за провокационные, с их точки зрения, высказывания о том, что целый ряд казахских городов основан русскими.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.