Удержаться на посту президента Украины Владимиру Зеленскому будет очень сложно, а говорить о втором сроке - просто несерьезно. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Их разыскивают в Донбассе. Кого Зеленский назначил руководить украинской армией © пресс-служба президента Украины

«Но то, что проблемы будут усугубляться и накапливаться, в этом я не сомневаюсь. И удержаться ему (Зеленскому — Ред.) будет очень сложно, а говорить о втором сроке — это просто несерьёзно. В том, что вал проблем, в том числе финансовых, экономических, социальных, будет только нарастать, нет никаких сомнений», — отметил политолог.

Опасность в том, что Зеленский «может дать команду затеять войнушку», потому что ему наплевать на Украину, подчеркнул Погребинский.

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