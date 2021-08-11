Погребинский сказал, что не разделяет мнения коллег, полагающих, что подходит конец правления Зеленского и действующий президент «не переживет осень и зиму».
«Но то, что проблемы будут усугубляться и накапливаться, в этом я не сомневаюсь. И удержаться ему (Зеленскому — Ред.) будет очень сложно, а говорить о втором сроке — это просто несерьёзно. В том, что вал проблем, в том числе финансовых, экономических, социальных, будет только нарастать, нет никаких сомнений», — отметил политолог.
Опасность в том, что Зеленский «может дать команду затеять войнушку», потому что ему наплевать на Украину, подчеркнул Погребинский.
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