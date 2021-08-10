Музыканты из нескольких украинских групп, приглашенных на концерт ко Дню независимости страны, отказались от участия в этом мероприятии. О причинах 10 августа написал «Фокус»

«Раздевал? Целовал? Не помню, не знаю»: Талашко отрицает обвинения в домогательствах © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Екатерина Царик. По ее словам, часть украинских коллективов не сможет выступить 24 августа в Киеве, так как задействована на праздничных концертах в других городах. В числе таковых — артисты из «Друга ріка», «Антитіла» и Onuka.

Однако некоторые музыканты, заявила Царик, просто не захотели принимать участие в благотворительном концерте. Так, утверждает режиссер, «Бумбокс» «конкретно отказался, не захотел выступать и вокалист группы «Плач Єремії» Тарас Чубай.

Ранее Екатерина Царик рассказывала о том, что желающих спеть на праздничном концерте было так много, что песен хватило бы на сутки непрерывного вещания, поэтому число участников пришлось сокращать. Убрали из концерта и украинский коллектив под названием Green Grey. Но тут причина — политическая.

«Мы очень хотели, чтобы Green Grey выступил, мы вели переговоры и мы создавали для них номер. Но, к сожалению, после выхода в соцсети видеообращения одного из участников, а именно Мурика, по языковому закону.. нас это все поставило в такой некоторый шок. Нам показалось это очень некорректным в отношении этого праздника, поэтому нам пришлось расстаться на этот праздник», — прокомментировала режиссер ситуацию вокруг Green Grey.

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Концерт ко Дню независимости смогут увидеть не только зрители, купившие билеты в «Олимпийский», транслировать выступления будут и на центральных телеканалах, а также — на установленных на центральной площади Киева — Майдане Независимости — экранах. Старт мероприятия запланирован на 18:00 24 августа.