Концерт украинской группы Green Grey, запланированный ранее на 24 августа на крыше киевского ЦУМа отменен. Такое решение приняла компания, предоставляющая площадку. Информацию 5 августа опубликовал Gloss.ua

Данилко заявил, что Сердючка запела по заказу из России © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Концерт на крыше коллектив анонсировал меньше суток назад, лидер группы Дизель (Андрей Яценко) заявил, что для его команды было важно встретиться с поклонниками именно 24 августа.

«Мы посчитали уместным дать концерт для своих преданных поклонников именно на 30-летие независимости Украины. Мы любим День Независимости, мы любим Украину. Теперь мы никак не пересекаемся с Праздничным концертом (в последней концепции): у них про культуру, у нас про рок-музыку», — сказал Дизель.

Пообещали музыканты фанатам к празднику и еще один подарок — новый альбом, который коллектив записал во время пандемии.

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Скандал вокруг Green Grey начался 27 июля, когда музыканты сообщили, что их вычеркнули из списка выступающих в юбилейном концерте, посвященном 30-летию независимости страны, потому что поют они по-русски.

В Офисе президента (ОП) ответили, что дело не в языке, а неуважении к украинцам, которое выказал на днях фронтмен коллектива Дмитрий Муравицкий, написавший пост с текстом: «Мой ответ языковому закону — чимчикуй за мавчиками».

Последняя часть фразы является непереводимым посылом по известному адресу. Такое выражение власти сочли неуважением к народу и глумлением над государственным языком, а участие коллектива в празднике — лишним. Позже коллектив исключили еще и из фильма, также посвященного 30-ой годовщине независимости Украины.