«Были разные кандидатуры, кто заменит в Киеве Крищенко. Глава МВД Денис Монастырский предлагал свои варианты, Банковая — свои. Но победила креатура главы Офиса президента Андрея Ермака — Иван Выговский», — сообщил источник издания из МВД Украины.
Сейчас Выговский возглавляет полицию в Полтавской области. До этого он был главой следственного управления и заместителем начальника полиции в Николаевской области.
«Выговский приступит к работе после Дня Независимости (отмечают 24 августа- ред.)», — заверил собеседник издания.
На днях замглавы Нацполиции Украины — начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Крищенко написал заявление об отставке.