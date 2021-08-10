Преемником генерала полиции Андрея Крищенко на посту начальника Главного управления Национальной полиции станет полковник Иван Выговский. Об этом 10 августа сообщает vesti.ua

Руководитель Киевской полиции ушел в отставку © commons.wikimedia/AlicePolice Денис Монастырский предлагал свои варианты, Банковая — свои. Но победила креатура главы Офиса президента Андрея Ермака — Иван Выговский», — сообщил источник издания из МВД Украины.

Сейчас Выговский возглавляет полицию в Полтавской области. До этого он был главой следственного управления и заместителем начальника полиции в Николаевской области.

«Выговский приступит к работе после Дня Независимости (отмечают 24 августа- ред.)», — заверил собеседник издания.

На днях замглавы Нацполиции Украины — начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Крищенко написал заявление об отставке.