Депутат сыграл несколько сетов за пультом, произошло это на съезде молодежного крыла партии «Слуга народа», который проходил в прибрежном городе Херсонской области — Скадовске.
«Похоже, Давид нашел свое предназначение», — прокомментировали событие украинские журналисты.
Съезд молодежного крыла партии «Слуга народа» «Зе! Кэмп» стартовал 5 августа. На него приехали 300 представителей движения «Зе! Молодежка», чтобы принять участие в лекциях по коммуникациям, работе философского клуба, а также квестах и вечеринках.
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Буквально несколько недель назад все тот же Арахамия заявлял, что экс-президент Украины Леонид Кравчук совершил большую ошибку, подписав Будапештский меморандум с Великобританией, Россией и США, отказавшись таким образом от ядерного оружия. Иначе сегодня Украина могла бы «шантажировать весь мир».