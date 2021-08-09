Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия выступил перед публикой, как DJ David Braun. Об этом 8 августа сообщил Telegram-канал PavlovskyNEWS

Обиженный мальчик: психолог объяснил слова Арахамии о «шантаже всего мира» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк сыграл несколько сетов за пультом, произошло это на съезде молодежного крыла партии «Слуга народа», который проходил в прибрежном городе Херсонской области — Скадовске.

«Похоже, Давид нашел свое предназначение», — прокомментировали событие украинские журналисты.

Съезд молодежного крыла партии «Слуга народа» «Зе! Кэмп» стартовал 5 августа. На него приехали 300 представителей движения «Зе! Молодежка», чтобы принять участие в лекциях по коммуникациям, работе философского клуба, а также квестах и вечеринках.

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Буквально несколько недель назад все тот же Арахамия заявлял, что экс-президент Украины Леонид Кравчук совершил большую ошибку, подписав Будапештский меморандум с Великобританией, Россией и США, отказавшись таким образом от ядерного оружия. Иначе сегодня Украина могла бы «шантажировать весь мир».