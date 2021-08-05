Астрологи назвали представителей пяти знаков зодиака, способных не только на открытое проявление агрессии, но даже на убийство. Об этом 5 августа написал УНИАН

Гей-парад на Успение: одесситы возмущены датой проведения ЛГБТ-шествия © OdessaPride/Фейсбук Раки, они по праву лидеры этого антирейтинга, так как являются людьми крайне эмоциональными, все принимают очень близко к сердцу, особенно измены.

Далее по списку Скорпионы, с этими людьми специалисты по звездам в принципе советуют вести себя тихо, потому что среди этих людей больше всего маньяков. Способны на агрессию и Стрельцы, этих, утверждают астрологи не остановить, если преступление уже задумано.

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Нередко опасными становятся и Овны, от разъяренных представителей этого знака в принципе стоит держаться подальше, люди они крайне взрывные. Хотя, уточняют эксперты, Овны все же редко пускают в ход кулаки.

Наконец, венчают список Рыбы, по словам астрологов, среди представителей этого знака много убийц. Причем к агрессии они прибегают тогда, когда что-то идет не так, как они хотели и планировали.