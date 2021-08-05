Модный эксперт Кира Дихтяр изучила последние образы киевской звезды и матери певицы Наташи Королевой Людмилы Порывай и заявила, что чувство стиля украинку регулярно подводит. Результаты модного разбора на днях опубликовала Тeleprogramma.pro

Первым стилист обратила внимание на наряд, выбранный Порывай для прогулки по Киеву: 75-летняя дама сочетала рваные джинсы и синий свитер с рисунком.

«Свитер из тонкого трикотажа с весьма странным декором давно пора оставить в прошлом. Рваные джинсы нелепо сидят и прибавляют лишние килограммы, такой модели в гардеробе давно пора избегать. Раз уж хочется привлекать внимание к себе, то можно заменить рваную и выбеленную модель на джинсы-клеш», — сделала вывод Дихтяр.

Другой образ, в котором Порывай совместила еще одни рваные джинсы с блузкой расцветки, похожей на леопардовый принт, эксперт также раскритиковала.

«Укороченные джинсы уменьшают и без того небольшой рост Людмилы. С помощью рваных джинсов артистка хотела уменьшить возраст, однако, это смотрится весьма неуместно. Под блузу с таким орнаментом нужно подбирать что-то более сдержанное», — сказала стилист.

Еще один наряд со звериным принтом стилист назвала неуместным, заявив, что такая одежда подходит, скорее для гимнастики или «выполнения упражнения «Попрыгунчик»», а для жизни лучше выбирать одежду менее вульгарную и кричащую, ведь леопард на все тело — признак не только безвкусицы, но дурного тона.

Среди последних образов Людмилы Порывай нашелся лишь один, который стилист не подвергла критике: на семейный праздник женщина надела черную блузку в белый горох и классические брюки.

«Не могу не отметить популярные в этом сезоне рукава-буфы, они привлекают к себе внимание и делают образ более нарядным. Пышные плечи выходят на первый план, берут все внимание на себя и показывают фигуру в лучшем виде», — сказала Дихтяр.

В конце разбора образов стилист сделала вывод, что матери известной певицы стоило бы обратиться к стилисту во избежание курьезных ситуаций.

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Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине.

Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США.