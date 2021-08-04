Российский исполнитель Филипп Киркоров, который, как пишут СМИ, до сих пор является персоной нон грата на Украине, поздравил одесского рэпера Джигана с днем рождения, а заодно и пригласил в гости. Соответствующий пост исполнитель разместил 3 августа в Instagram

«С днем рождения! Желаю тебе испытать такие подъемы, от которых захватывает дух. И стой на вершине уверенно. Смело смотри на мир. У тебя все получится! Ты фартовый! Жду тебя и всю твою семью в гости в Греции, уже через пару дней будем с тобой на чиле», — написал Киркоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СТЕРНЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ ПОПОЛНИТЬ ОБМЕННЫЙ ФОНД УКРАИНЫ ДЖИГАНОМ.

Уроженец Одессы Джиган, он же Денис Александрович Устименко-Вейнштейн, известен как украинский и российский рэп-исполнитель. Женат, четверо детей.

Джиган является автором таких песен, как «Все будет хорошо», «Любить больше нечем», «Я и ты», «Держи меня за руку», «Время похудеть», «Надо подкачаться».

Кроме того, в 2014 году артист стал абсолютным чемпионом по бодибилдингу по версии IFBB в категории «Men's Physique».