«С днем рождения! Желаю тебе испытать такие подъемы, от которых захватывает дух. И стой на вершине уверенно. Смело смотри на мир. У тебя все получится! Ты фартовый! Жду тебя и всю твою семью в гости в Греции, уже через пару дней будем с тобой на чиле», — написал Киркоров.
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Уроженец Одессы Джиган, он же Денис Александрович Устименко-Вейнштейн, известен как украинский и российский рэп-исполнитель. Женат, четверо детей.
Джиган является автором таких песен, как «Все будет хорошо», «Любить больше нечем», «Я и ты», «Держи меня за руку», «Время похудеть», «Надо подкачаться».
Кроме того, в 2014 году артист стал абсолютным чемпионом по бодибилдингу по версии IFBB в категории «Men's Physique».