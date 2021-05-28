Бывший глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко, который в последнее время активно следит за поведением украинских и российских артистов, возмутился концертам Джигана на Украине. По мнению неонациста, российский рэпер с одесскими корнями не имел на это права

«Еще одного крымнашиста пустили в Украину. Гражданин РФ Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) незаконно проник на территорию временно оккупированного Крыма и совершил там гастролирование. А в этом году он участвовал в мероприятии в поддержку оккупации Крыма в Москве. Несмотря на это, ему разрешили давать концерты в Одессе и Киеве, и пустили в Украину», — написал Стерненко (орфография и пунктуация автора сохранены).

Стерненко против «Ягоды малинки»: концерты российского певца на Украине оказались под вопросом © Хабиб Шарипов/Инстаграм

Стерненко оговорился, что он может не знать каких-то важных подробностей, например, что у артиста есть украинское гражданство и тогда его просто нельзя не пускать в страну, но можно судить.

«Его действия полностью видят наличие преступления по статье 110 (посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины) и ст. 111 (измена). Соответственно Джигана следует немедленно задержать и привлечь к уголовной ответственности. Заодно пополним обменный фонд», — заявил Стерненко (орфография и пунктуация автора сохранены).

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В четверг, 27 мая, Стерненко «отчитался о проделанной работе» в отношении исполнителя Хабиба Шарипова, известного по песне «Ягода-малинка», заявив, что его требование испортить артисту гастроли по Украине было услышано, и продажа билетов на одесский концерт приостановлена.

*Деятельность организации запрещена в РФ.