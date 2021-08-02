В России возбудили уголовное дело против украинского олигарха Игоря Коломойского. Его подозревают в создании преступного сообщества, сообщает 2 августа Baza

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По версии следствия, в декабре 2006 года Коломойский вместе с другими крупными украинскими предпринимателями — Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко — создали преступное сообщество и украли нефть у компании «Татнефть» на сумму четыре миллиарда долларов.

«Татнефть» участвовала в создании компании «Укртатнафта», в 2007 году контроль над украинской структурой перешел к Коломойскому. По данным силовиков, «Укртатнафта» получила большую партию нефти, затем олигарх и его сообщники отстранили от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана, а нефть оставили себе.

В начале июня Коломойского и пятого президента Украины Петра Порошенко занесли в реестр олигархов, который предусмотрен законопроектом, внесенным в Верховную Раду нынешним президентом Владимиром Зеленским.