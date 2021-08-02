Перед выступлением Кулебы Зеленский, в частности, презентовал официальный видеоролик.
«Я немного растрогался из-за видео, которое мы посмотрели про Украину. Поэтому прежде, чем перейти к официальному выступлению сказать пару слов дополнительно. Несколько недель назад мы выступали на форуме по вопросам внешней политике Украины. И тогда я сказал, что если бы меня попросили описать внешнюю политику Владимира Зеленского, я бы ее описал словом амбиция. Сегодня мы услышали, каким будет празднование 30-летия Независимости, и я думаю, что это квинтэссенция этой амбиции», — заявил он.
В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа.
23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». 24 августа пройдет военный парад.