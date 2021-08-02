В Харькове 39-летний украинец подрался с правоохранителями на крыше жилого дома из-за того, что его попытались оттуда спустить. Видеозапись инцидента опубликовало 1 августа издание Obozrevatel

Под Одессой произошла необычная драка — видео © AP, Efrem Lukatsky

На записи видно, как силовики пытаются задержать буйного харьковчанина. Одного из них мужчина сбросил с крыши постройки, другого избил, а затем попытался скрыться. Оба правоохранителя получили травмы и были госпитализированы.

Как выяснилось позже, нападавший страдал психическими расстройствами, он также получил травмы и был помещен в больницу. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о нападении на правоохранителей, она предусматривает до пяти лет тюремного заключения.