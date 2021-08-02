В минувшие выходные местные жители заметили на крыше дома в частном секторе 39-летнего мужчину в одних шортах, который вел себя неадекватно, и вызвали полицию. Неизвестный оказал сопротивление патрульным и попытался прогнать их металлической палкой.
На записи видно, как силовики пытаются задержать буйного харьковчанина. Одного из них мужчина сбросил с крыши постройки, другого избил, а затем попытался скрыться. Оба правоохранителя получили травмы и были госпитализированы.
Как выяснилось позже, нападавший страдал психическими расстройствами, он также получил травмы и был помещен в больницу. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о нападении на правоохранителей, она предусматривает до пяти лет тюремного заключения.