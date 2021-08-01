Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус находится под стражей Службы безопасности Украины. Об этом 1 августа в Telegram-канале написал его адвокат Рсотислав Кравец

«Николай Чаус найден, и насколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, и поверьте, она ему нужна… Он не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ», — написал Кравец.

«Страна Революции Достоинства превратилась в страну Перманентного Балагана»: соцсети о новом похищении судьи Чауса © ТСН

В пятницу, 30 июля, по данным СМИ, Чауса обнаружили в Винницкой области. Его отпустили в районе села Мазуровка. В полицию поступило обращение от некого старосты села. Однако затем тот же Бутусов сообщил, что некие сотрудники СБУ забрали Чауса из полиции.