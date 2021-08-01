«Николай Чаус найден, и насколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, и поверьте, она ему нужна… Он не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ», — написал Кравец.
В начале апреля 2020 года Чаус исчез, а в мае появилось видеообращение, в котором он заявил, что его не похищали. Однако жена Чауса Светлана выразила уверенность в том, что ее мужа удерживают, поскольку на видео он ведет себя неестественно и одет в чужую одежду. Кроме того она была убеждена, что бывший судья находится не в Молдавии, а на Украине.
В пятницу, 30 июля, по данным СМИ, Чауса обнаружили в Винницкой области. Его отпустили в районе села Мазуровка. В полицию поступило обращение от некого старосты села. Однако затем тот же Бутусов сообщил, что некие сотрудники СБУ забрали Чауса из полиции.