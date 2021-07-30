Российских рэперов Тимати и Моргенштерна, прогуливающихся по Крещатику, увидели в Киеве. Соответствующие посты в Facebook 30 июля опубликовали журналиста Эльдар Сарахман и бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко

«Пишут, что на Бесарабке в Киеве бродит русское чучело и путинский фанат Моргенштерн. Тот, которому запретили въезд в Украину. Посмотрел на фото. Кажется, что это просто переодетая тварь. Или Моргенштерн отрастил волосы меньше чем за сутки и перекрасил в черный цвет. Я думаю, они просто хотят нас разорвать на части. Но мы увидим», — написал Стерненко.

«Служба безопасности, лови клоунов!», «Пранк какой-то», «Люди у нас во все склоны верить, по охранникам видно, что пранк же», «Было б смешно, если б отгреб, больше бы "пранковать" не захотелось», «Это с Бесарабки сбушники судью Чауса ведут», — написали пользователи.

Через некоторое время выяснилось, что Моргенштерн и Тимати действительно были ненастоящие, но пыл радикалов это не умерило, многие «патриоты» написали, что за такие шутки тоже надо отвечать.

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Моргенштерн (Алишер Валеев) подал в суд на СБУ с требованием убрать его из списка лиц, угрожающих национальной безопасности, а значит и открыть въезд на территорию страны.

На лето 2021 года у рэпера было запланировано несколько концертов в Харькове, Одессе и Киеве, но они не состоялись из-за запрета пересекать границу.

* Деятельность организации запрещена в РФ