Участник группы Green Grey Дизель (Андрей Яценко) 29 июля обнародовал информацию о том, что его коллектив не только исключили из праздничного концерта к Дню независимости, но и канал «Украина» вырезал серо-зеленых из фильма об истории украинской музыки. Соответствующий пост музыкант опубликовал в Instagram

«Вы серьезно? Не знаю, как подобрать слова, чтобы не подумали, что я плачусь. Вы там совсем охренели?! Сейчас я вам наглядно покажу, что я имел в виду, когда говорил о "стереть из истории Украины". 24.08, в День Независимости Украины (прям дежавю какое-то) на ТРК "Украина" будет премьера документального фильма об истории Украины. Неделю назад (до событий) мне позвонили с телеканала и попросили интервью для фильма, мы, конечно же, согласились. Только что мне звонит девушка из редакции и слезным голосом, извиняясь, сообщает мне, что наше интервью отменяется. Короче, сверху попросили вычеркнуть!» — написал Дизель.

Он констатировал, что госмашина фактически бросила все свои силы на борьбу с двумя простыми рок-музыкантами, вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами страны.

Публикация от Diezel_GreenGrey (@diezelgreengrey)

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«Чья бы корова!»: солист Green Grey ответил на обвинения Офиса Зеленского в неуважении к украинцам © Green Grey/Инстаграм

В Офисе президента (ОП) ответили, что дело не в языке, а неуважении к украинцам, которое выказал на днях фронтмен коллектива Дмитрий Муравицкий, написавший пост с текстом: «Мой ответ языковому закону — чимчикуй за мавчиками». Последняя часть фразы является непереводимым посылом по известному адресу. Такое выражение власти сочли неуважением к народу и глумлением над государственным языком, а участие коллектива в празднике — лишним.