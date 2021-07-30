«Если вы сейчас возьмете топ-100 банков по всей стране, то где-то 80 из них будут иметь иностранный капитал. Они кредитуют фермеров. Это сейчас они делают. Поэтому говорится, что под залог дают землю, и если сработает дефолтный риск, то… на протяжении двух лет они обязаны продать ее на аукционах украинцам», — заявил он.
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая также присутствовала в студии телеканала, заявила, что благодарна Арахамии за признание, что «банки с иностранным капиталом смогут владеть украинской землей». За эти два года, по ее словам, в иностранных банках «будут собраны большие пласты земли, которые перепродадут с огромной маржой».
Закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый Радой в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года. С этого дня на Украине отменился мораторий на продажу земли. На первом этапе землю смогут купить граждане Украины (физические лица) не более 100 гектаров в одни руки. Преимущественное право на покупку у тех, кто арендует землю с 2010 года.С января 2024 года покупать землю смогут компании, но не более 10 тыс. га.