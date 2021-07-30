Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что иностранные банки смогут владеть украинской сельскохозяйственной землей согласно вступившему в силу закону о рынке земли на протяжении двух лет. Об этом 29 июля он заявил в эфире телеканала «Украина 24»

Тимошенко раскрыла схему, как иностранные банки смогут завладеть украинской землей © ba.org.ua / CC0, Pixabay

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая также присутствовала в студии телеканала, заявила, что благодарна Арахамии за признание, что «банки с иностранным капиталом смогут владеть украинской землей». За эти два года, по ее словам, в иностранных банках «будут собраны большие пласты земли, которые перепродадут с огромной маржой».

Закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый Радой в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года. С этого дня на Украине отменился мораторий на продажу земли. На первом этапе землю смогут купить граждане Украины (физические лица) не более 100 гектаров в одни руки. Преимущественное право на покупку у тех, кто арендует землю с 2010 года.С января 2024 года покупать землю смогут компании, но не более 10 тыс. га.