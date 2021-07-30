Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в интервью изданию Украина.ру раскритиковал главу «Нафтогаза» Юрия Витренко, который заявил, что «Газпром» якобы хочет заставить Украину покупать российский газ

Марунич назвал глупыми слова Витренко о давлении «Газпрома» на Украину © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На днях глава «Нафтогаза» заявил, что считает неприемлемыми предложения руководителя «Газпрома» Алексея Миллера по сохранению транзита через украинскую территорию при условии, что закупки российского газа Украиной вырастут. Глава «Нафтогаза» заподозрил, что таким образом российская компания пытается навязать Киеву свой газ, и подчеркнул, что этого не будет «никогда». Вскоре пресс-служба «Газпрома» распространила официальный комментарий, в котором пояснила, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Слова Миллера были адресованы партнерам «Газпрома» из стран ЕС, в первую очередь — немецким, отмечалось в сообщении.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.