«Думаю, Витренко не так понял контекст. Пояснения главы "Газпрома" каждый трактует по-своему, но логики в критике Витренко я не вижу. Он передергивает, по сути, и я не думаю, что был объективный посыл [Украине насчет увеличения закупок российского газа]», — сказал Пасечник.
На днях глава «Нафтогаза» заявил, что считает неприемлемыми предложения руководителя «Газпрома» Алексея Миллера по сохранению транзита через украинскую территорию при условии, что закупки российского газа Украиной вырастут. Глава «Нафтогаза» заподозрил, что таким образом российская компания пытается навязать Киеву свой газ, и подчеркнул, что этого не будет «никогда». Вскоре пресс-служба «Газпрома» распространила официальный комментарий, в котором пояснила, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Слова Миллера были адресованы партнерам «Газпрома» из стран ЕС, в первую очередь — немецким, отмечалось в сообщении.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.