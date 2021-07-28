Стратегически транзит газа через Украину не имеет перспектив, Киеву нужно признать это и начать изыскивать средства на то, чтобы расплачиваться за поражение в борьбе с «Северным потоком – 2». Об этом руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Александр, политолог Ростислав Ищенко в своей статье отмечает, что после ввода в строй «Северного потока – 2» Россия сможет уже в 2022 году снизить прокачку газа через украинскую ГТС на 25 млрд кубометров в год, продолжая платить по транзитному контракту. Это, во-первых, сделает нерентабельной украинскую ГТС, а во-вторых, вынудит Киев реально закупать газ на европейских биржах, что будет существенно дороже, чем виртуальный реверс, которым Украина пользуется сейчас. Как вы считаете, «Газпром» может прибегнуть к такому шагу? Если да, то прибегнет ли?

— Все это предмет переговоров. По крайней мере, пока еще контракт работает, есть контрактное правило «бери или плати» до 2024 года.

После надо уже смотреть, что предложит Украина, но предложить там, в принципе, и нечего. Морально убитой газотранспортной системе Украины будет сложно конкурировать с абсолютно новой трансбалтийской трубопроводной магистралью.

Андрей Золотарев: На Украине окончательно рухнул миф о «Северном потоке – 2» и ГТС © Facebook, Золотарев Андрей

Так что стратегически для украинского транзита перспектив практически не остается. Но это объективная история, ее надо просто принять. Как прикладное направление какой-то объем там, может, и останется, но опять же вопрос: какой тариф предложит Украина, на какие переговорные позиции выходить?

- И все же как вы считаете, «Газпрому» будет выгодно прекратить физический транзит через Украину в 2022 году?

— Есть правило "take or pay", определенный объем «Газпром» должен прокачивать через Украину. С точки зрения логистики, может быть, какой-то объем там и останется, почему нет? В любом случае, какая разница — качаешь ты газ или нет, согласно контракту придется платить за определенный объем газа. И такая ситуация – до 2024 года.

- Правильно ли я понял: вы уверены, что до 2024 года транзит через Украину «Газпром» прекращать не будет?

— Я думаю, что это логично — задействовать этот маршрут, чтобы как-то закрывать юго-восточное направление в Европе. Как прикладной маршрут украинская ГТС, может быть, и будет работать пока.

- Алексей Миллер заявил, что украинская ГТС будет востребованной после 2024 года, если увеличатся закупки газа европейцами, не уточнив, кто именно должен покупать этот газ. Это вызвало истерику главы «Нафтогаза» Витренко, который заявил, что таким образом «Газпром» хочет заставить Украину покупать российский газ, чего не будет никогда…

— Думаю, Витренко не так понял контекст. Пояснения главы «Газпрома» каждый трактует по-своему, но логики в критике Витренко я не вижу. Он передергивает, по сути, и я не думаю, что был объективный посыл [Украине насчет увеличения закупок российского газа].

- Все-таки здесь есть такой момент: Украина формально отказалась от закупок российского газа, но тем не менее она российский газ приобретает через европейских посредников у той же Словакии по виртуальному реверсу…

— Да, есть этот виртуальный реверс, на это «Газпром», по сути, не обращает внимания — пожалуйста, действуйте.

- Складывается впечатление, что Витренко этой своей истерикой подтвердил, что единственная возможность увеличить прокачку газа через Украину — покупать российский газ самой Украине по реверсу, а европейцам это не нужно. Но, возможно, есть страны Европы, которые могут предпочесть доставку по украинской ГТС новому маршруту?

— Нет, экономика получается такой, что обходные маршруты предпочтительнее прокачки через ГТС Украины.

- То есть даже Словакии, которая ближе к Украине, чем к Германии, выгоднее получать газ из «Северного потока – 2»?

— По логике — да. В идеале все системы могут работать, включая и ГТС Украины, но, опять же, где гарантии техногенной безопасности? Их нет.

Время идет, ГТС стареет, вложений нет. Это очень важный момент, и как его собирается решать Украина, тоже непонятно.

- Декларация Германии и США по «Северному потоку – 2» содержит интересный пункт, в котором говорится о том, что Берлин и Вашингтон приложат все силы для того, чтобы Россия незамедлительно продлила на 10 лет контракт с Украиной на транзит газа. Это сразу вызвало ироничный комментарий главы МИД РФ Сергея Лаврова: «Знать, Германия сильна». Как вы считаете, Евросоюз сможет вынудить «Газпром» заключить невыгодный транзитный контракт с Украиной — на нерыночных условиях?

— Я сомневаюсь. В любом случае надо смотреть на объективную ситуацию в экономике и в целом. Все будет решать переговорный процесс между Россией и Украиной, а не иные страны, пытающиеся участвовать в этом процессе или влиять на него, включая США. А Германии выгоден «Северный поток – 2». Это один из форпостов политики Меркель, немецкого бизнеса и статуса Германии как крупного транзитера.

- Ищенко в уже упомянутой статье отмечает, что значительное падение доходов от транзита и необходимость реально закупать газ на европейских биржах вызовет рост социальной напряженности, так как резко вырастут коммунальные тарифы для населения и в целом падение экономики будет существенным. Как бы до очередной революции не дошло. Как вы считаете, насколько сильным может быть удар по украинской экономике из-за возможного прекращения транзита газа в 2024 году, когда истечет контракт?

— Естественно, экономика Украины получает солидные деньги от транзита. Естественно, придется как-то изыскивать дополнительные ресурсы. Да, газ для Украины может подорожать. Все это ее грядущие конъюнктурные сложности. Но они к этому шли, когда устраивали все эти «газовые войны», нарушая транзит, и России пришлось действовать, реализуя обходные маршруты. «Северный поток - 2»: США и ФРГ достигли соглашения по проекту, Украину просили помолчать, но Киев и Варшава обещают бороться дальше © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

- Как вы считаете, Киев еще может что-то сделать, чтобы минимизировать свои потери? Например, пойти на какие-то уступки России?

— Надо просто объективно смотреть на вещи и признать, что стратегический проигрыш неизбежен, вот и все.

«Северный поток – 2» и создавался с целью обхода Украины и обеспечения энергобезопасности Европы. Изначально это было так, и цели в процессе достройки не поменялись. Кроме того, проект «сдвинулся» по срокам, он должен был быть запущен несколько ранее, как минимум на полтора-два года. И Украине за счет американских санкций, их лоббирования и продвижения удалось в определенной степени получить период «охлаждения».

Какое-то время Украина выиграла, получила уступки до 2024 года — но тем не менее это все определенные издержки, которые легли на «Газпром», и их надо быстрее стараться компенсировать.