Украинский певец Павел Зибров раскрыл секрет своего успеха, а заодно ответил на вопрос: есть ли разница в том, как пробивают себе дорогу на сцену мужчины и женщины. Слова артиста 28 июля привел Obozrevatel

«Это так кажется, что придет женщина, обнажит ручку, грудь, ножки и достигнет успеха. На каком-то моменте может возникнуть симпатия, но это 1-2 процента. Чтобы стать успешной звездой, нужно, во-первых, чтобы мама с папой дали первое зерно, господь бог дал второе зерно (очень важно, как поцеловал ножку, ручку) и третье — это желание побеждать», — сказал Зибров.

Раздеваешься и красишься поярче: поклонники Maruv раскрыли секрет эпатажной дивы © Maruv/Инстаграм

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Павел Зибров — украинский певец и композитор, автор песен, имеет статус народного артиста Украины. Первая супруга артиста работала преподавателем и ушла от него к своему студенту. Со второй женой исполнитель живет с 1994 года. В семье, помимо родной дочери, воспитывался еще приемный сын.