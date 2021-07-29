«Это так кажется, что придет женщина, обнажит ручку, грудь, ножки и достигнет успеха. На каком-то моменте может возникнуть симпатия, но это 1-2 процента. Чтобы стать успешной звездой, нужно, во-первых, чтобы мама с папой дали первое зерно, господь бог дал второе зерно (очень важно, как поцеловал ножку, ручку) и третье — это желание побеждать», — сказал Зибров.
Немало, по его мнению, зависит и от окружения артиста: насколько хорошие педагоги попадутся и как будут поддерживать родные.
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Павел Зибров — украинский певец и композитор, автор песен, имеет статус народного артиста Украины. Первая супруга артиста работала преподавателем и ушла от него к своему студенту. Со второй женой исполнитель живет с 1994 года. В семье, помимо родной дочери, воспитывался еще приемный сын.