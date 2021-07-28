«Ну если все будет по справедливости, по-честному, то будем мочить всех. Сегодня, я первый раз на съемках, поэтому буду смотреть и пересматривать и судить по честному. Здесь, где деньги не платят. Тут где всех не подкупишь, даже никого не подкупишь, поэтому все здесь будет судиться по-честному, по справедливости», — сказал артист.
Зибров уточнил, что у каждого судьи свои мысли, поэтому и оценки будут разными, сойдутся они только в том случае, если на сцену выйдет настоящий талант, а это невозможно подделать или купить.
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Павел Зибров — украинский певец и композитор, автор песен, имеет статус народного артиста Украины. Первая супруга артиста работала преподавателем и ушла от него к своему студенту. Со второй женой исполнитель живет с 1994 года. В семье, помимо родной дочери, воспитывался еще приемный сын.