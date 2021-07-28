Украинский автор и исполнитель Павел Зибров назначен судьей нового шоу канала «Украина» «Поют все». В среду, 27 июля, он рассказал журналистам, насколько серьезно подойдет к своим новым обязанностям, пишет Znaj.ua

«Ну если все будет по справедливости, по-честному, то будем мочить всех. Сегодня, я первый раз на съемках, поэтому буду смотреть и пересматривать и судить по честному. Здесь, где деньги не платят. Тут где всех не подкупишь, даже никого не подкупишь, поэтому все здесь будет судиться по-честному, по справедливости», — сказал артист.

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Павел Зибров — украинский певец и композитор, автор песен, имеет статус народного артиста Украины. Первая супруга артиста работала преподавателем и ушла от него к своему студенту. Со второй женой исполнитель живет с 1994 года. В семье, помимо родной дочери, воспитывался еще приемный сын.