Украинский астролог Влад Росс утверждает, что в последнее время президент США Джозеф Байден «стал шелковым». Почему это происходит, специалист по звездам рассказал в эфире шоу MY.UA, которое вышло на днях на YouTube

Автор одного хита Лоза раскритиковал нового тренера сборной России по футболу Карпина © Валерий Карпин/Инстаграм Владимиром Зеленским сведется к простой выдаче указаний «от начальника к подчиненному», причем инструкции, ожидает Росс, будут довольно жесткими, так как у лидера РФ Владимира Путина есть серьезный компромат на Байдена.

«У Путина есть жесткие, мощные [данные], в том числе и на "Бурисму" и на другие ситуации. И то дело, которое заведено на Байдена еще с 70-х годов, оно есть в КГБ, ФСБ России», — заявил Влад Росс.

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Именно это, уверен астролог, заставляет президента США «быть шелковым», а к Украине, наоборот стать жестче. С «компроматом» астролог связывает и тот факт, что лидер США предлагает для встречи с Зеленским время, когда конгрессмены будут в отпуске и украинский лидер не сможет заручиться их поддержкой, встретившись лично.