Украинский астролог Влад Росс предрек на Украине тарифные бунты и даже не исключил нового майдана уже осенью 2021 года. Такое предсказание он дал на днях в эфире YouTube-шоу MY.UA

Юпитер в доме денег: украинский астролог предсказал транш МВФ © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

«Возможны массовые протесты, выход наконец-таки людей, украинцев не против какой-то власти, Януковича, а против каких-то тарифов, например, на газ, на электричество, которые должны резко подорожать. Народ уже не вытерпит, и так уже много не оплачивают, поэтому власть должна уже как-то смотреть и видеть будущее, чтобы не создавать такие ситуации», — сказал Росс.

Он подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах руководству страны стоит быть особенно внимательным, так как после ухода главы МВД Арсена Авакова силовые структуры «могут не так явно выступать на стороне президента Владимира Зеленского».

«Я до сих пор убежден, что управлял страной серый кардинал Аваков, особенно вооруженными структурами, МВД, силовыми, Нацгвардией, и сейчас может обнаружиться, что вдруг осенью может созреть какой-то Майдан», — заявил астролог.

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Озвученные изменения, пояснил Росс, произойдут под влиянием двух самых больших планет солнечной системы Юпитера и Сатурна, которые входят в революционный знак Водолея. Астролог уточнил, что политические перемены осени в стране могут стать настолько глобальными, что «помимо головы Авакова, может и голова Верховной Рады упасть».