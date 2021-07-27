Все мигранты мужского пола возрастом от 16 до 60 лет должны быть изолированы, сказал депутат литовского Сейма Саулюс Сквернялис 27 июля

«Все мужчины в возрасте от 16 до 60 лет должны быть вычленены из общего потока нелегальных мигрантов как потенциальный источник опасности. Мы не знаем, откуда именно они прибыли, не знаем их прошлого», — сказал Сквернялис.

По его словам, свободу мужчин-мигрантов нужно ограничивать как минимум до выяснения их личности. При этом он признал, что у многих из нелегалов документов нет.

С начала 2021 года границе Литвы с Белоруссией литовские пограничники столкнулись с резко возросшим потоком нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки.

За этот период было задержано 2 839 «путешественников» из этих регионов, что в 35 раз больше, чем за весь 2020 год.

Ранее президент Александр Лукашенко из-за санкций Запада остановил выполнение договора Белоруссии с ЕС о реадмиссии, что вызвало резкое усиление потока нелегальных мигрантов в Евросоюз из Африки и Ближнего Востока и поставило в тупик европейские власти.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов в качестве «гибридного оружия».

Лукашенко же сравнил литовских пограничников с фашистами и пообещал в случае новых санкций Евросоюза ограничить транзит европейского транспорта через территорию Белоруссии.