Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак оставляет должность, рассказал пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров 27 июля

По его словам, причиной отставки стали постоянные конфликты Хомчака с министром обороны Украины Андреем Тараном.

«Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим. Видим, наоборот, конфликты», — рассказал Никифоров.

Зачем Казахстан изучает опыт ВСУ в Донбассе © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Должность главкома ВСУ займет Валерий Залужный, который до сего дня был командующим войсками оперативного командования «Север».