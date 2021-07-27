По его словам, причиной отставки стали постоянные конфликты Хомчака с министром обороны Украины Андреем Тараном.
«Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим. Видим, наоборот, конфликты», — рассказал Никифоров.
По его словам, Хомчак займет пост первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Должность главкома ВСУ займет Валерий Залужный, который до сего дня был командующим войсками оперативного командования «Север».