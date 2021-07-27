Так, с тезисом российского президента согласился 41% украинцев, 55% не согласны с его заявлением.
Результаты также отличаются в зависимости от географии и политических взглядов. Так, с тезисом Путина согласились жители востока и юга страны — 65% и 56% соответственно.
Меньше всего с утверждением российского президента согласны на западе Украины — более 70%.
Мнение о том, что украинцы и русские — это один народ президент РФ Владимир Путин сначала выразил во время Прямой линии, а затем развернуто объяснил в своей статье, опубликованной на сайте Кремля.
В ней он напоминает, что русские, украинцы и белорусы — наследники Древней Руси, а название «Украина» использовалось в значении «окраина».