Более 40% украинцев согласны с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что русские и Украинцы – это один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные 27 июля

Так, с тезисом российского президента согласился 41% украинцев, 55% не согласны с его заявлением.

«Об историческом единстве русских и украинцев»: статья Владимира Путина об Украине © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Меньше всего с утверждением российского президента согласны на западе Украины — более 70%.

Мнение о том, что украинцы и русские — это один народ президент РФ Владимир Путин сначала выразил во время Прямой линии, а затем развернуто объяснил в своей статье, опубликованной на сайте Кремля.

В ней он напоминает, что русские, украинцы и белорусы — наследники Древней Руси, а название «Украина» использовалось в значении «окраина».