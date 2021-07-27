Россия может оказать помощь соотечественникам на Украине, если те обратятся в международные организации по факту ущемления их прав. Об этом рассказал израильский политолог Авигдор Эскин в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: израильский эксперт Авигдор Эскин о последствиях закона о коренных народах Украины © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский подписал дискриминационный закон «О коренных народах Украины», который исключает русских из их числа. Госдума РФ осудила законопроект Зеленского, назвав его «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов внутри Украины». Президент России Владимир Путин сравнил идею разделить народы на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии.

Что касается реакции на этот закон в Израиле, то об этом проходили краткие сообщения в новостях, однако никакой общественной и политической реакции не было и не будет, считает эксперт.

«Это внутреннее дело Украины. Израиль также никогда не вмешивался и не будет вмешиваться во внутренние дела России. Но мы не можем мириться с теми проявлениями героизации нацистских преступников, которые наблюдаем на Украине постоянно. Это попрание памяти евреев, русских, украинцев и поляков, которые погибли во время войны», — подчеркнул Эскин.

Что касается ответа на этот закон со стороны Москвы, то Россия может оказать помощь соотечественникам на Украине, если те обратятся в международные организации по факту ущемления их прав, заключил собеседник издания.

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