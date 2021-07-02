Израиль не будет вмешиваться во внутренние дела Украины, но его граждане не будут мириться с героизацией нацизма, которая происходит на Украине постоянно, считает израильский политолог Авигдор Эскин

Авигдор Эскин: Для американцев Коломойский внезапно стал «пророссийским провокатором» © РИА Новости, Нина Зотина Украина.ру

Верховная Рада Украины приняла инициированный Владимиром Зеленским закон о коренных народах Украины вчера, 1 июля. К коренным народам Украины, в частности, отнесли крымских татар, караимов и крымчаков. Закон устанавливает правовую защиту над коренными народами от лишения их целостности, культурных ценностей и разжигания розни и ненависти против них.

Госдума РФ осудила законопроект Зеленского еще 8 июня, назвав его «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов внутри Украины». Президент России Владимир Путин тогда же сравнил идею разделить народы на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии.

Делегация РФ в ПАСЕ вместе с депутатами из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии заявила протест в связи с утверждением закона.

Авигдор Эскин, отвечая на вопрос, была ли на это какая-то реакция в его стране и какой может последовать ответ со стороны России, заявил следующее:

Об этом проходили краткие сообщения в новостях, однако никакой общественной и политической реакции не было и не будет. Это внутреннее дело Украины. Израиль также никогда не вмешивался и не будет вмешиваться во внутренние дела России.

Но мы не можем мириться с теми проявлениями героизации нацистских преступников, которые наблюдаем на Украине постоянно. Это попрание памяти евреев, русских, украинцев и поляков, которые погибли во время войны.

Что касается ответа со стороны Москвы, то Россия может оказать помощь соотечественникам на Украине, если те обратятся в международные организации по факту ущемления их прав.