Председатель Союза журналистов Республики Сербской, главный редактор портала ФРОНТАЛ

Писатель, журналист, редактор и обозреватель.

С 1996 по 2009 год работал в нескольких редакциях в Сербии и Республике Сербской.

С 2009 года — основатель и главный редактор портала ФРОНТАЛ. Автор аналитических и научно-популярных статей об отечественной и мировой политике, лингвистике, культуре.

Издание позиционирует себя как «единственный кириллический портал с независимой редакционной политикой к западу от реки Дрины», являющейся границей между Боснией и Герцеговиной и Сербией (т.е. на территории Боснии и Герцеговины).