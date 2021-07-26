Украинское госпредприятие «Антонов» планирует производство Ан-74ТК-200 с Канадой в провинции Квебек для продвижения на международных рынках самолетов. Об этом 26 июля сообщается на сайте госконцерна «Укроборонпром»

Отмечается, что компания «Антонов-Канада» была создана для продвижения на международный рынок самолетов, разработанных и изготовленных на «Антонове». Указанный проект станет ключевым не только для аэрокосмической отрасли Украины и Канады, но и в целом для экономик обеих стран, уверяет украинская сторона.

Также сообщатся, что планируется разработать ряд модификаций базовой модели самолетов гражданского и специального назначения. Окончательная сборка модели будет организована на производственных мощностях на Украине и в Канаде.

Наиболее перспективной для реализации цели является модель самолета Ан-74ТК-200, разработанная еще в начале 1990-х. Этот самолет можно использовать в особо суровых условиях эксплуатации, таких как арктические или высокогорные, временные, естественные, ограниченные взлетно-посадочные полосы с минимальной или отсутствующей инфраструктурой поддержки.

«Кроме преимуществ основная модель Aн-74TK-200 имеет и ряд недостатков, которые ограничивают или исключают удовлетворение спроса на рынке. Прежде всего, это касается критической зависимости от использования значительного количества компонентов, произведенных на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Привет «Антонову»: Россия лишит Украину важного рынка © Пресс-служба ОАК / Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Первого июня Канадская коммерческая корпорация (ККК) и Государственный концерн «Укроборонпром» подписали Меморандум о взаимопонимании между ККК и ГК «Укроборонпром» о сотрудничестве в сфере стратегической безопасности, обороны, аэрокосмической деятельности и производства боеприпасов.

Ранее экс-президент и генеральный конструктор «Антонова» Дмитрий Кива заявил, что за пять лет из ГП «Антонов» уволились более 4,5 тысячи специалистов-авиастроителей. По его словам, отток специалистов стал следствием некомпетентного менеджмента, подобранного пятым президентом Украины Петром Порошенко и бывшим первым замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олегом Гладковским.

До увольнения гендиректор «Антонова» Александр Донец заявил о том, что износ основных средств достиг 80% и завод может остановиться через 5-7 лет. По его словам, средств на обновление не хватает из-за отсутствия заказчиков.