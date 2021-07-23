Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии открытия ХХХІІ Олимпийских игр обратился к спортсменам национальной сборной с помощью видеообращения, которое он разместил 23 июля во всех своих соцсетях

«Благодаря вам, наши олимпийцы, сине-желтый флаг подняли в разных уголках планеты под "Еще не умершей Украиной…" (первые строчки украинского гимна — ред.). Верю, что вскоре Токио его увидит. И хотя эта Олимпиада будет проходить с пустыми трибунами, у нее не будет пустых сердец. Потому что сердца всех украинцев наполнятся поддержкой и верой в ваши победы. Дайте нам то, что дороже золота, серебра и бронзы, — это эмоции от победы, гордость за то, что мы украинцы! Выше, быстрее, сильнее! И никаких травм! Слава Украине!» — сказал Зеленский.

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ХХХІІ Олимпийские игры пройдут в Токио, открытие назначено на пятницу, 23 июля, закрытие — на 8 августа. Украина представлена в 25 видах спорта, 157 спортсменами.