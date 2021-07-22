Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, олимпийский чемпион Сергей Бубка встретился со спортсменами сборной страны в Олимпийском поселке, чтобы настроить их в преддверии ХХХІІ Олимпийских игр в Токио. Об этом 22 июля сообщается на странице НОК в Facebook

В качестве «оберега», якобы заряженного на победу, Бубка передал спортсменам лично от президента страны Владимира Зеленского флаг государства, который подписали украинские военные, участвовавшие в вооруженном конфликте в Донбассе.

Кроме того, президент НОК дал олимпийцам совет по правильной подготовке к выступлениям. По его мнению, в преддверии важного сражения необходимо сохранять спокойствие.

«Накануне важного старта вы не должны нервничать, думать о выступлении. Отвлекайтесь! Читайте книги, смотрите полезные фильмы. Мыслите позитивно», — сказал он.

Кстати, в числе тех, кому предназначался «оберег» — дзюдоистка Дарья Белодед, она признана Международной федерацией дзюдо абсолютным лидером в мировом дзюдо среди женщин по итогам сразу двух лет — 2019 и 2020.

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ХХХІІ Олимпийские игры пройдут в Токио, открытие назначено на пятницу, 23 июля, закрытие — на 8 августа. Украина представлена в 25 видах спорта, 157-ю спортсменами.