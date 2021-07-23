Украина не станет членом НАТО в нынешних границах, уверен бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Об этом он 22 июля рассказал в интервью каналу «Хвыля»

По словам дипломата, Декларация о провозглашении суверенитета Украины от 1990 года основывалась на двух принципах, находящихся в едином пакете — нейтралитете и ядерном разоружении.

«Когда мы получили гарантии, мы получили гарантии пяти членов Совета безопасности ООН, обладающих ядерным оружием», — сказал Чалый.

Он подчеркнул, что Украине следовало соблюдать Будапештский меморандум, то есть придерживаться политики нейтралитета. Если бы Украина следовала этому пути, считает Чалый, того, что произошло в 2014 году, никогда бы не случилось.

Украина и НАТО: Киев требует, а Запад боится России © пресс-служба президента Украины

«То есть, мы приняли другую концепцию безопасности, что наша безопасность будет обеспечена нашим членством в НАТО. Это две совершенно разных концепции, которые вместе не взлетают», — отметил он.

Бывший замминистра также подчеркнул, что вступить в альянс в нынешних границах Украина не сможет.

«Практически мы в нем не можем быть по определению, в силу нашего геополитического положения. А если точнее сказать, но тогда совсем с другой территорией, чем та, которая у нас есть в границах 1991-го года», — сказал он.

Такое положение дел, добавил Чалый, объясняется балансом сил, а не международным правом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина станет членом НАТО и Евросоюза через 5-10 лет.