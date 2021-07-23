Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины разработало новые правила, которые позволят властям избавиться от хрущевок. Информацию об этом в интервью главреду интернет-издания «Гордон» Алесе Бацман 22 июля озвучила депутат Верховной Рады от «Слуги народа», член профильного парламентского комитета Елена Шуляк

Хрущевки — советские типовые панельные или кирпичные дома, как правило 5-этажные, с малогабаритными квартирами. Их строительство началось во второй половине прошлого века при Никите Хрущеве. В свое время строительство таких построек позволило решить проблему с нехваткой жилья у населения. «Привычная песня риелторов»: украинские застройщики резко взвинтили цены на жилье © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Камнем преткновения на пути к сносу таких домов в украинских городах стала законодательная норма, согласно которой демонтаж устаревших домов возможен только лишь при 100-процентном согласии всех зарегистрированных жильцов.

«Но вы же понимаете, что 100-процентного согласия от всех жильцов на расселение не получить никогда. Это просто невозможно. Поэтому Минрегион подготовил законопроект, который касается снижения этого барьера: если 75% жильцов согласны, тогда можно приступать к расселению», — рассказала Шуляк.

Кроме того, отметила она, существует еще также проблема с застройщиками, которые не хотят браться за снос и постройку новых домов вместо хрущевок. Ее причина в том, что такие проекты должны быть коммерчески привлекательны для строительного бизнеса, они просят у государства льготы, расширенные земельные участки, подсоединение к сетям по сниженным тарифам.

Депутат заверила, что подобные запросы бизнесменов найдут отклик в новом законе.

Моральный и физический износ хрущевок — проблема многих городов в постсоветских странах. В Москве еще в начале 2000-х гг. начался снос устаревших домов этого типа. С 2017 года в столице России действует проект реновации, по которому сносу подлежит более 25 млн кв. м жилья и строительство на их месте новых домов повышенной комфортности, часть жилья занимают жители снесенных хрущевок, остальное выставляется на продажу.

В Киеве, по статистике, почти каждый второй дом — хрущевка. По состоянию на осень прошлого года, в 5395 таких домов жили в общей сложности более 566 тыс. граждан.