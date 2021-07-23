Все официальное общение украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио должно происходить на украинском языке. Об этом на своей странице в Facebook 23 июля написал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень

Акцент в своем обращении к украинским спортсменам Кремень сделал не на мотивацию к победе, а на важности использования исключительно украинского языка.

«Желаем, чтобы наши олимпийцы достигли самых высоких ступенек, а вся планета видела, как исполняется наш гимн и поднимается государственный флаг. Но в то же время было бы справедливо, чтобы во время брифингов, выступлений и пресс-конференций украинские чемпионы, их тренеры, представители Национального олимпийского комитета и официальных делегаций общались на украинском», — написал он.

Украинизация для всех, кроме «Квартала 95». Как президентская партия пытается смягчить языковые нормы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В пятницу, 23 июля, в Токио открылась летняя Олимпиада-2020, перенесенная с прошлого года из-за пандемии коронавируса. Украинская сборная принимает в ней участие в самом минимальном составе за всю историю выступлений на летних Олимпийских играх.