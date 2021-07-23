Организаторы Олимпийских игр 2020 года исправили карту Украины и присоединили к ней российский Крым. Об этом 23 июля сообщили на сайте Олимпиады

Украина.ру на Youtube Стариков объяснил, как статья Путина об украинцах навсегда изменит политику России