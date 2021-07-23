В частности, в разделе «Расписание и результаты» размещена карта со странами, на которой болельщикам предлагают поддержать свою сборную импровизированными «аплодисментами».
Накануне Украина и Крым были разделены линией, обозначающей границы стран. В пятницу эта линия исчезла.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.