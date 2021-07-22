Днем ранее Зеленский подписал дискриминационный закон «О коренных народах Украины», который исключает русских из их числа.
«Мы изучаем этот недавно принятый закон и будем внимательно следить за тем, как его положения реализуются на практике», — сказал Хак, отвечая на вопрос о том, соответствует ли демократическим стандартам принятый на Украине закон.
По его словам, важно, чтобы данный закон соответствовал международным стандартам в области прав человека и служил укреплению прав коренных народов на Украине.
Ранее в феврале 2021 года Организация объединенных наций призвала власти Украины срочно принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов. Киев выполнил это требование наполовину — закона о правах национальных меньшинств до сих пор нет.
Требование ООН было вызвано связано с тем, что 16 июня 2020 года на Украине вступил в силу закон об усилении роли украинского языка как государственного, что создало несправедливость.
О необходимости обеспечить уважение прав национальных меньшинств на Украине и запустить предметный диалог с представителями меньшинств заявлял и Евросоюз.
Как отмечал комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархеи, это нужно для того, чтобы устранить все проблемы, вызванные законами о государственном языке и образовании.