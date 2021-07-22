ООН будет внимательно следить за реализацией закона «О коренных народах Украины», который накануне подписал президент Владимир Зеленский, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Его слова приводит РИА Новости 22 июля

Днем ранее Зеленский подписал дискриминационный закон «О коренных народах Украины», который исключает русских из их числа.

«Мы изучаем этот недавно принятый закон и будем внимательно следить за тем, как его положения реализуются на практике», — сказал Хак, отвечая на вопрос о том, соответствует ли демократическим стандартам принятый на Украине закон.

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Ранее в феврале 2021 года Организация объединенных наций призвала власти Украины срочно принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов. Киев выполнил это требование наполовину — закона о правах национальных меньшинств до сих пор нет.

Требование ООН было вызвано связано с тем, что 16 июня 2020 года на Украине вступил в силу закон об усилении роли украинского языка как государственного, что создало несправедливость.

О необходимости обеспечить уважение прав национальных меньшинств на Украине и запустить предметный диалог с представителями меньшинств заявлял и Евросоюз.

Как отмечал комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархеи, это нужно для того, чтобы устранить все проблемы, вызванные законами о государственном языке и образовании.