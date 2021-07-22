«Перед судебным заседанием он рассказал, что в терроризме его обвиняют с подачи Офиса президента по запросу белорусских спецслужб. Причину видит в том, что активно противостоял официальному Минску перед проведением там президентских выборов», — говорится в посте.
Также Семенченко утверждает, что в сотрудничестве с украинской разведкой он организовывал лагеря для представителей белорусской оппозиции в Волынской области. Потом, по его словам, эти люди должны были стать основой самообороны для противостояния режиму Лукашенко, а саму операцию инициировали спецслужбы США.
Кроме того Семенченко уверен, что белорусские власти хотят его допросить и получить всю информацию о пребывании оппозиции на Украине. С этим он и связывает попытку как можно быстрее отправить его в тюрьму.
По версии следствия в апреле 2020 Семенченко отдал указание бывшему АТОшнику Вадиму Боровику, который сотрудничает со следствием, перевезти оружие в тренировочную базу. И дал Боровику деньги. В подозрении указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие, поскольку находился в подчинения Семенченко. И весь ход операции был под личным контролем последнего.
Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины. 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла ее деятельность.