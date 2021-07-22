Экс-командир батальона «Донбасс» и бывший депутат Верховной Рады Украины Семен Семенченко 22 июля заявил, что является спецагентом украинской разведки, который выступал против власти президента Белоруссии Александра Лукашенко, за что его выдали, передает PavlovskyNews в Telegram

Семенченко изменили меру пресечения © Facebook, Семен Семенченко

Также Семенченко утверждает, что в сотрудничестве с украинской разведкой он организовывал лагеря для представителей белорусской оппозиции в Волынской области. Потом, по его словам, эти люди должны были стать основой самообороны для противостояния режиму Лукашенко, а саму операцию инициировали спецслужбы США.

Кроме того Семенченко уверен, что белорусские власти хотят его допросить и получить всю информацию о пребывании оппозиции на Украине. С этим он и связывает попытку как можно быстрее отправить его в тюрьму.

По версии следствия в апреле 2020 Семенченко отдал указание бывшему АТОшнику Вадиму Боровику, который сотрудничает со следствием, перевезти оружие в тренировочную базу. И дал Боровику деньги. В подозрении указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие, поскольку находился в подчинения Семенченко. И весь ход операции был под личным контролем последнего.

Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины. 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла ее деятельность.