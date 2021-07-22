Ряд членов Конгресса США призвали президента Джо Байдена пересмотреть дату встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 22 июля сообщила украинская служба «Голоса Америки»*

Белый дом объявил дату визита Зеленского в США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Джо Байден примет Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

В это время Конгресс США на каникулах (с 7 августа по 20 сентября). Несколько конгрессменов настаивают на том, чтобы у них тоже была возможность участвовать во встрече с президентом Украины.

«Мы направили письма президенту Джо Байдену, призывая, чтобы эту дату изменили… Изменить дату не так сложно — и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом», — заявила сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур.

Перенос встречи на другую дату поддержал сенатор Тед Круз.

«Президент не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по "Северному потоку-2". Видимо, просто совпадение», — написал он в Twitter.

Ранее Белый дом сообщил, что «Северный поток — 2» станет одной из тем обсуждения на встрече Зеленского и Байдена.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента