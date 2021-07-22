Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Джо Байден примет Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 августа.
В это время Конгресс США на каникулах (с 7 августа по 20 сентября). Несколько конгрессменов настаивают на том, чтобы у них тоже была возможность участвовать во встрече с президентом Украины.
«Мы направили письма президенту Джо Байдену, призывая, чтобы эту дату изменили… Изменить дату не так сложно — и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом», — заявила сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур.
Перенос встречи на другую дату поддержал сенатор Тед Круз.
«Президент не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по "Северному потоку-2". Видимо, просто совпадение», — написал он в Twitter.
Ранее Белый дом сообщил, что «Северный поток — 2» станет одной из тем обсуждения на встрече Зеленского и Байдена.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента