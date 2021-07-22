Члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады приняли текст заявления народных депутатов Украины, в котором содержится призыв к Европейскому союзу (ЕС), в частности Германии и США, не допустить запуск газопровода «Северный поток-2». Документ опубликовали 21 июля на сайте украинского парламента

«Северный поток - 2»: США и ФРГ достигли соглашения по проекту, Украину просили помолчать, но Киев и Варшава обещают бороться дальше © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«В то же время "Северный поток-2" создает реальные препятствия для диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей в Европу», — сообщается в документе.

Парламентарии заключили, что демократический мир должен продемонстрировать единство и силу в защите своих основных ценностей.

Ранее стало известно, что США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. Помимо этого, ФРГ в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.