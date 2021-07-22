Отмечается, что документ якобы направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов. В частности, признаются представительные органы коренных народов.
Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме части 3 статьи 7, которая говорит о территории Крыма, не являющегося частью Украины.
В начале месяца Рада приняла закон о коренных народах, внесенный президентом страны. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.
Президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» написал, что этот закон принимался под прикрытием масштабных натовских учений на Украине. Он отметил, что Украина находится под прямым внешним управлением Запада, что включает в себя надзор иностранных советников за органами власти, спецслужбами, вооружёнными силами и развёртывание инфраструктуры НАТО на территории страны. Путин также сравнил принятие этого закона с применением оружия массового поражения, так как фактически на Украине приняли курс на насильственную ассимиляцию русских, в результате чего русский народ может количественно уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы человек.