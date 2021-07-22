Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины», принятый Верховной Радой 1 июля 2021 года. Об этом сообщили накануне вечером на сайте офиса главы украинского государства

Путин рассказал о роли НАТО в принятии на Украине дискриминационного закона о коренных народах © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме части 3 статьи 7, которая говорит о территории Крыма, не являющегося частью Украины.

В начале месяца Рада приняла закон о коренных народах, внесенный президентом страны. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.

Президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» написал, что этот закон принимался под прикрытием масштабных натовских учений на Украине. Он отметил, что Украина находится под прямым внешним управлением Запада, что включает в себя надзор иностранных советников за органами власти, спецслужбами, вооружёнными силами и развёртывание инфраструктуры НАТО на территории страны. Путин также сравнил принятие этого закона с применением оружия массового поражения, так как фактически на Украине приняли курс на насильственную ассимиляцию русских, в результате чего русский народ может количественно уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы человек.