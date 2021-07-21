Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным выполнение Минских соглашений, транзит газа через Украину, а также трубопровод «Северный поток-2». Об этом в среду, 21 июля, сообщила пресс-служба правительства ФРГ, передает РИА Новости

«Канцлер Ангела Меркель переговорила сегодня по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Телефонный звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток 2". Также были подняты двусторонние вопросы», — говорится в сообщении.

Константин Симонов о том, как США и Германия политизировали «Северный поток-2» © РИА Новости, Нина Зотина

На днях Меркель и президент США Джо Байден, несмотря на разногласия по «Северному потоку — 2», заверили, что приложат все усилия для сохранения транзита через Украину после запуска нового газопровода.