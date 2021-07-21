«Канцлер Ангела Меркель переговорила сегодня по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Телефонный звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток 2". Также были подняты двусторонние вопросы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что первая ветка российского газопровода готова, а вторая — почти построена. Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его откладывали несколько раз.
На днях Меркель и президент США Джо Байден, несмотря на разногласия по «Северному потоку — 2», заверили, что приложат все усилия для сохранения транзита через Украину после запуска нового газопровода.