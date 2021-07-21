Президент Украины Владимир Зеленский приедет в США с официальным визитом 30 августа. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба Белого дома

«Президент (Джо) Байден с нетерпением ждет возможности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 года», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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Кроме того, визит украинского президента «подтвердит тесное сотрудничество двух стран в области энергобезопасности и поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях».