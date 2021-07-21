«Президент (Джо) Байден с нетерпением ждет возможности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 года», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По требованию Зеленского и посольства США. Зачем на Украине решили раздробить МВД
По требованию Зеленского и посольства США. Зачем на Украине решили раздробить МВД
© Facebook, Поліція Києва
Визит Зеленского, отмечает Псаки, призвал подтвердить «непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму».

Кроме того, визит украинского президента «подтвердит тесное сотрудничество двух стран в области энергобезопасности и поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях».