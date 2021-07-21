Лукашенко напомнил, что недавно в Белоруссии была задержана «масса людей» за подготовку терактов и попытки убийства журналистов.
«В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии», — сказал белорусский лидер.
Он также отметил, что обо всех фактах, касающихся подготовки терактов, Минск поставил в известность власти ФРГ, однако не получил никакого ответа.
При этом Лукашенко уверен, что за большинством провокаций против Белоруссии стоят Соединенные Штаты Америки и добавил, что «заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны».