Лукашенко напомнил, что недавно в Белоруссии была задержана «масса людей» за подготовку терактов и попытки убийства журналистов.

«В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии», — сказал белорусский лидер.

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Он также отметил, что обо всех фактах, касающихся подготовки терактов, Минск поставил в известность власти ФРГ, однако не получил никакого ответа.

При этом Лукашенко уверен, что за большинством провокаций против Белоруссии стоят Соединенные Штаты Америки и добавил, что «заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны».