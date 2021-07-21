Террористами, действующими в Белоруссии, руководят из Германии, сказал президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia

Лукашенко напомнил, что недавно в Белоруссии была задержана «масса людей» за подготовку терактов и попытки убийства журналистов.

«В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии», — сказал белорусский лидер.

Ответный удар Лукашенко: Латвия уже теряет деньги © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

При этом Лукашенко уверен, что за большинством провокаций против Белоруссии стоят Соединенные Штаты Америки и добавил, что «заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны».