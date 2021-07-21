Конституционный Суд Украины (КСУ) разрешил вывозить из страны валюту и ценности в любом количестве через зоны упрощенного таможенного контроля («зеленые коридоры»), сообщает РБК-Украина 21 июля

В этот день КСУ принял решение по жалобе гражданки Елены Одинцовой, у которой были конфискованы $2300 «в пользу государства».

Она просила проверить на конституционность положение абзаца второго части первой статьи 471 Кодекса, в части применения дополнительного взыскания в виде конфискации товаров.

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В частности, согласно украинскому основному закону, применение конфискации имущества возможно исключительно по решению суда.

Это означает, что женщина должна только заплатить штраф в размере 1,7 тыс. грн (4,6 тыс. руб), а конфискованные деньги ей вернут.

Это решение имеет далеко идущие последствия, так как позволяет вывозить из страны через «зеленые коридоры» практически любые объемы денежных средств, а также подакцизных товаров, заплатив лишь небольшой штраф.