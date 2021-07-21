Планов закрывать туристический сезон из-за обстановки с коронавирусом в Крыму пока нет, но если ситуация «перевалит» катастрофическую отметку, то придется это сделать. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает 21 июля РИА Новости

Белоруссия запустит авиарейсы в Крым, если это будет выгодно — МИД © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Есть часть людей, которые требуют от меня закрыть Крым. Сегодня общество разделилось, нет общей позиции и одной точки зрения. Можно пойти навстречу людям и закрыть полностью все и не морочить голову. Сегодня, по данным разных соцопросов, 50 на 50. Половина за ужесточение мер и ограничений, и половина, 42-43%, за то, чтобы продолжить работу и не терять доходы. То есть ситуация на грани, нам надо балансировать и искать компромиссы, которые позволят не терять людей. Вопрос жизни и здоровья в приоритете», — сказал Аксенов.

По его словам, если предприниматели не будут ответственно подходить к соблюдению действующих ограничительных мер, эпидситуация в регионе ухудшится, и власти Крыма будут вынуждены пойти на ужесточение.