С Азовского моря уже несколько дней приходят новости о том, что прибрежную зону моря захватила армия медуз. Туристы жалуются на неприятное соседство и ожоги, а предприниматели сетуют на сорванный сезон, ведь многие отдыхающие отказались от поездки в Кирилловку, не желая быть покусанными.
Между тем, те, кто все же приехал в отпуск и на каникулы на этот берег решили найти в сложившейся ситуации положительное и им это удалось: туристы стали использовать медуз в качестве «снежков», кидаясь ими друг в друга.
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Отдыхающие шутят, что осталось только начать подсчитывать очки и можно будет приравнять «медузабол» к спорту, тогда можно будет и полноценный чемпионат устроить, ведь в снарядах, судя по всему, еще долго не будет дефицита. Правда, защитники животных могут быть против таких забав.