Отдыхающие на Азовском море в украинской Кирилловке нашли оригинальное применение огромному количеству медуз, которые атаковали побережье. Соответствующее видео 21 июля опубликовала одна из туристок Светлана Музычук

Женщина провалилась в «братскую могилу» медуз на украинском курорте © twitter.com/KrimRt

Между тем, те, кто все же приехал в отпуск и на каникулы на этот берег решили найти в сложившейся ситуации положительное и им это удалось: туристы стали использовать медуз в качестве «снежков», кидаясь ими друг в друга.

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Отдыхающие шутят, что осталось только начать подсчитывать очки и можно будет приравнять «медузабол» к спорту, тогда можно будет и полноценный чемпионат устроить, ведь в снарядах, судя по всему, еще долго не будет дефицита. Правда, защитники животных могут быть против таких забав.